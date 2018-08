Cidades Bombeiros combatem incêndio em casa no Jardim Bela Vista, em Goiânia Segundo a corporação, a situação no local é considerada grave

Atualizada às 13h36. Uma casa foi totalmente destruída por um incêndio, na manhã desta quarta-feira (22), no Jardim Bela Vista, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, seis viaturas atuaram no combate das chamas. Os militares conseguiram salvar os dois cães da família e já realizaram o trabalho de rescaldo. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O pedreiro Nilson Di...