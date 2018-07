Cidades Bombeiros combatem dois incêndios em Aparecida de Goiânia Chamas já foram controladas e não há feridos, informou a corporação

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham, na tarde deste domingo (22), combatendo incêndios em dois pontos distintos em Aparecida de Goiânia. Segundo a corporação, as chamas já foram controladas e não há feridos. De acordo com a corporação, o primeiro incêndio atingiu uma mata dentro de uma universidade, no Setor Conde dos Arcos. A fumaça estava invadindo o Hospit...