Cidades Bombeiro salva bebê de afogamento por telefone em Goiânia Família entrou em contato pelo telefone de emergência 193 e recebeu as orientações de primeiros socorros

Um bebê de 1 ano e dez meses caiu na piscina de uma residência no Loteamento Itapuã, em Goiânia, e se afogou no último sábado (10). A criança foi retirada da água em seguida, mas ela já estava desacordada e com a pele com a cor azulada. Os familiares entraram em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone de emergência 193 e receberam as orientações de primeiros s...