Vida Urbana Bolsonaro sobrevoa área onde ocorreu rompimento de barragem em Brumadinho Até o momento foram contabilizadas nove mortes no desastre

O presidente Jair Bolsonaro sobrevoa na manhã deste sábado, 26, a área onde ocorreu o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), onde até o momento foram contabilizadas nove mortes. Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Confins, pouco depois das 10h da manhã e deve retornar ao local após o sobrevoo, para uma reunião com autoridades locais e representantes da c...