Vida Urbana Bolsonaro quer se deslocar para região de Brumadinho amanhã, diz porta-voz Mesmo sem informação oficial sobre vítimas, o presidente lamentou eventuais mortes ocasionadas pelo rompimento da barragem em Brumadinho

O presidente Jair Bolsonaro tem intenção de se descolar neste sábado, 26, às 8 horas, para a região de Brumadinho (MG), onde uma barragem se rompeu na tarde desta sexta-feira, 25. A informação foi dada pelo porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, no Palácio do Planalto. "O governo acompanha de perto a evolução da situação em condições de colaborar com o Estad...