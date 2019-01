Vida Urbana Bolsonaro grava vídeo para as redes sociais em que lamenta rompimento de barragem; veja Mais cedo, o presidente falou diretamente com a rádio Regional de Brumadinho

O presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo na tarde desta sexta-feira, 25, lamentando o rompimento da barragem da mineradora Vale na Mina Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Mais cedo, Bolsonaro falou diretamente com a rádio Regional de Brumadinho. Outro pronunciamento do porta-voz do presidente, Rego Barros, estava previsto para às 18 h...