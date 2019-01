Vida Urbana Bolsonaro discute proposta de decreto para regulamentação posse de arma O texto deverá acrescentar um dispositivo que vai tirar do delegado da Polícia Federal responsabilidade sobre decisão

O presidente Jair Bolsonaro recebeu na tarde desta segunda-feira (7) o deputado Alberto Fraga (DEM-DF) para discutir a proposta de elaboração de um decreto que regulamenta a posse de armas de fogo no Brasil. Fraga é relator projeto de flexibilização do Estatuto do Desarmamento em tramitação na Câmara. Após o encontro, o parlamentar citou três aspectos do futuro decre...