Vida Urbana Bolsonaro decide anular mudanças em livros didáticos e culpa governo de Temer O governo informou que “os erros foram detectados no documento cuja produção foi realizada pela gestão anterior do MEC”

O governo de Jair Bolsonaro informou que vai anular as mudanças nos critérios de avaliação dos livros didáticos, depois que a medida foi divulgada pelo Estadão. Tinham sido retirados do edital a exigência de que as obras tivessem referências bibliográficas e itens que impediam publicidade e erros de revisão e impressão. Em nota divulgada na noite de hoje, o gove...