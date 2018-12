Vida Urbana Bolsonaro avalia aumentar a validade da carteira de motorista para 10 anos Presidente eleito fez afirmação em sua conta no Twitter; validade atual é de cinco anos

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira, 28, por meio do Twitter, que pretende ampliar o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para dez anos. "Parabenizo o governo do RJ por extinguir a vistoria anual de veículos. Outrossim, informo que faremos gestões no sentido de passar para 10 anos a validade da carteira nacional de hab...