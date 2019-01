Vida Urbana Boate Kiss completa 6 anos sem respostas Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, local da tragédia, centenas de pessoas, entre familiares e amigos de vítimas, realizaram homenagens às 242 pessoas que morreram por causa da tragédia na casa noturna

Uma das maiores tragédias do Brasil neste domingo (27) completou seis anos. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, centenas de pessoas, entre familiares e amigos de vítimas, realizaram homenagens às 242 pessoas que morreram por causa do incêndio na Boate Kiss. No último sábado (26), familiares realizaram uma passeata e uma vigília na porta da boate que durou toda a ma...