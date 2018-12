Vida Urbana BNDES terá R$ 163 milhões para projetos que podem reduzir poluição Aporte foi possível após a MP, de setembro, que autoriza a administração pública a firmar instrumentos de parceria com organizações gestoras de fundos patrimoniais

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) terá R$ 163 milhões do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima) para aplicar em novos financiamentos no âmbito do fundo. Segundo anúncio feito hoje (12) pelo BNDES, no Rio de Janeiro, os recursos vão se somar aos R$ 228 milhões anunciados no fim de setembro. O novo aporte foi possível ap...