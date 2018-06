Cidades Bloqueio de anel da Praça Cívica para realização de evento tumultua trânsito no Centro de Goiânia As Avenidas 85 e Assis Chateaubriand, e as ruas 10 e 84, que dão acesso ao Centro também registram trânsito lento

O trânsito no Centro de Goiânia ficou tumultuado na manhã desta segunda-feira (25) com a realização da 65ª edição do Governo Junto de Você. O anel interno da Praça Cívica foi interditado o fluxo permaneceu liberado apenas no anel externo, registrando congestionamento. As Avenidas 85 e Assis Chateaubriand, e as ruas 10 e 84, que dão acesso ao Centro também regist...