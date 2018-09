Cidades Bispo já estava sendo investigado antes de operação em Formosa Visitador apostólico havia sido designado um mês antes da Operação Caifás ter sido deflagrada na Diocese de Formosa. Com prisão, religioso veio como administrador

As insatisfações de clérigos e leigos da Diocese de Formosa (280 km de Goiânia) com relação à falta de transparência com os gastos da igreja já seria alvo de investigação por um visitador apostólico, que é um representante do papa numa missão rápida para avaliar alguma irregularidade. Um mês antes da deflagração da Operação Caifás, em 19 de março deste ano, o nome do ...