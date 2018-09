Cidades Bispo de Formosa renuncia em carta enviada e aceita pelo Papa Francisco Dom José Ronaldo Ribeiro é investigado pelo desvio de R$ 2 milhões oriundos de dízimo, ofertas e taxas da igreja

Dom José Ronaldo Ribeiro, investigado pela Operação Caifás, renunciou ao cargo de bispo de Formosa (GO) em carta enviada ao Vaticano. A decisão, aceita pelo Papa Francisco foi divulgada nesta quarta-feira (12), no site do Vaticano e reproduzida no site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Ele é investigado pelo desvio de aproximadamente R$ 2 milhões e...