Vida Urbana Bebê nascida com mechas brancas faz sucesso nas redes sociais Ela e a mãe tem piebaldismo, doença que causa desordem na produção da melanina

Uma bebê nascida em Belo Horizonte está fazendo sucesso na Internet graças a uma característica incomum: ela nasceu com “mechas” brancas no cabelo. A menina, Mayah Aziz Oliveira, nasceu em novembro deste ano. Ao G1, a mãe dela, a publicitária e produtora de eventos Talyta Youssef, de 40 anos, contou que até o cirurgião que fez o parto da filha ficou surpreso. “Ela está c...