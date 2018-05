Cidades Bebê nasce com mais de 6 kg e chama atenção em cidade no interior de MG Peso da criança, uma menina, equivale à média de um bebê com seis meses de idade

O nascimento de uma menina, na última sexta-feira (11), chamou a atenção de moradores da cidade de Porteirinha, a 590 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte, bem como de médicos e curiosos ao redor do País. A criança, Jennifer Eloá, nasceu com 6,126 quilos e 58 centímetros. De acordo com os responsáveis pela equipe médica do Hospital São Vicente de Pau...