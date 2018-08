Cidades Bebê morre em acidente Avião monomotor caiu e atingiu muro de casa em Goiânia. Piloto e mecânico sobreviveram com ferimentos

Um avião monomotor Fox V6, com prefixo PU-EFG, caiu sobre uma residência na Rua VB 5, no Setor Vista Bela, na Região Noroeste de Goiânia, por volta das 16h30 de ontem. No avião, três pessoas estavam a bordo, o piloto Nehrú El-Aquar, o mecânico aeronáutico Reginaldo Ernane do Amaral e o filho dele, Davi Andrade do Amaral, de 1 ano e 6 meses. As vítimas foram levadas a...