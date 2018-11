Cidades Bebê morre afogado em piscina no Condomínio Amin Camargo, em Goiânia De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima não reagiu aos procedimentos de reanimação. Ainda não há informações sobre as circunstâncias da morte

Um bebê de 1 ano e 6 meses, do sexo masculino, morreu afogado, na tarde desta terça-feira (27), em uma residência localizada na Via Getúlio Vargas, no Condomínio Amin Camargo, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino teria sofrido o afogamento em uma piscina. Segundo a corporação, o socorro foi acionado às 13h50 e, ao chegar ao local, a equipe encont...