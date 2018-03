Bebê de oito meses morre após sofrer choque elétrico ao segurar fio desencapado de ventilador

João Vitor Cândido engatinhava no chão da casa de sua tia no momento do incidente. Ele desmaiou, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu ao dar entrada na unidade de saúde

Arquivo pessoal

João Vitor Cândido