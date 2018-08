Cidades Bebê de 3 meses morre à espera de vaga na UTI em Goiânia Milena Pacheco da Silva estava internada no Hospital Materno Infantil. Ela sofria de cardiopatia e precisava de passar por cirurgia

Uma bebê de 3 meses morreu na noite de sábado (25), em Goiânia, enquanto esperava vaga para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica. Milena Pacheco da Silva tinha um problema de coração e estava internada no Hospital Materno Infantil (HMI). De acordo com a família, mesmo com uma decisão judicial a criança não conseguiu a transferência. O HMI inform...