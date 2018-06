Cidades Bebê com intestino perfurado supostamente em decorrência de H1N1 se recupera em Goiás Menino de 6 seis meses teve complicação raríssima e ficou 27 dias em UTI. Família planeja volta para casa, em Montes Claros de Goiás

Bebê que teve o intestino grosso perfurado de forma espontânea, caso revelado pelo POPULAR no dia 27 de abril, teve confirmação de H1N1 e dengue. Foram 29 dias de internação hospitalar, 27 deles dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Goiano de Pediatria (Igope), em Goiânia. Um período em que a família de Caio (nome fictício), então com 6 meses...