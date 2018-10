Cidades Bebê abandonado é encontrado em calçada, em Goiânia Segundo a Polícia Militar (PM), a criança estava vestida com algumas roupas limpas e foi deixada com alguns objetos de higiene pessoal

Um bebê com aproximadamente dois meses foi encontrado abandonado, na noite desta segunda – feira (22), na Rua Potengi, no Bairro Goiá, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), a criança estava vestida com algumas roupas limpas e foi deixada com alguns objetos de higiene pessoal. O Corpo de Bombeiros informou que moradores ouviram o choro da menina e acionaram a Polí...