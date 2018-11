Cidades Bebê abandonada no Bairro Goiá, em Goiânia, ganha lar temporário A bebê deve ficar com uma família escolhida pela Justiça até que as investigações sobre quem a abandonou sejam concluídas; o casal tem interesse em ficar com a criança permanentemente

A bebê encontrada na calçada da Rua Potengi, no Bairro Goiá, Região Oeste de Goiânia, no último 23 de outubro, foi encaminhada, nesta quinta-feira (29), para um lar de adoção temporária. A decisão foi do juiz Eduardo Tavares, do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Goiânia. A família escolhida está na fila para acolhimento desde 2015. “Nós entregamos pa...