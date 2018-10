Cidades Bebê é encontrado com vida ao lado do corpo da mãe em Goiás Marido é o principal suspeito de cometer o crime e esta foragido, segundo a Polícia Civil

Uma mulher de 38 anos foi encontrada morta dentro de casa, na tarde desta quinta-feira (10), e o bebê dela estava ao lado do corpo, no setor Leste, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil (PC), o marido é o principal suspeito de cometer o crime e esta foragido. De acordo com a polícia, ele chegou a ligar para a delegacia dizendo que el...