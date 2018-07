Cidades Batida frontal deixa grávida ferida em Goiânia Gestante foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia

Uma grávida precisou de atendimento médico após uma colisão frontal, na manhã desta segunda-feira (30), nas Avenidas Recife com a da Espatódias, entre o Parque das Laranjeiras e o Setor Alto da Glória, em Goiânia. A gestante foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O condutor do outro veículo seria u...