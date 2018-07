Cidades Batida entre dois carros deixa três feridos no Setor Oeste, em Goiânia Segundo a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito, um dos veículos fez uma conversação proibida e bateu no outro

Três pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois carros, na madrugada desta quarta-feira (18), no cruzamento da Rua 9 com a Avenida D, no Setor Oeste, em Goiânia. A Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (DICT) informou que o veículo das vítimas seguia pela Rua 9, que tem sentido único, quando outro carro que seguia pela Avenida D, também com t...