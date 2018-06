Cidades Batida entre carreta e carro deixa um morto em Goiás A quantidade de feridos ainda não foi informada pela Polícia Rodoviária Federal

Uma pessoa morreu, na madrugada desta quinta-feira (14), após um grave acidente na BR-153, no km 306, no município de Rialma, na região Central de Goiás. A quantidade de feridos ainda não foi informada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a PRF uma carreta e um carro bateram de frente. A Polícia ainda está apurando as causas do acidente, por isso n...