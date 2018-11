Cidades Batida entre caminhonete e motocicleta mata dois em Goiás Vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local

Um motociclista e o garupa morreram em um acidente, na madrugada desta segunda-feira (12), na BR-070, em Montes Claros de Goiás, no Oeste do Estado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as vítimas estavam em uma motocicleta quando bateram de frente contra uma caminhonete. O condutor e o ocupante não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A PRF ...