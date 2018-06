Cidades Batida entre caminhão e motocicleta mata um e deixa outro ferido em Goiás Colisão ocorreu na BR-060, próximo a Abadia de Goiás. Trecho está em meia pista, mas não há congestionamento

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta, na manhã desta quarta-feira (20), na BR-060, no quilômetro 177, próximo a Abadia de Goiás, no sentido Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o helicóptero foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. Por causa do acidente, o trecho do km 177 ficou em meia pista, mas n...