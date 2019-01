Vida Urbana Batalhão de Polícia Militar seleciona cães para adestramento gratuito As inscrições começam hoje e vão até o dia 17 deste mês

As inscrições para adestramento de cães pela Companhia de Policiamento com Cães – CPCães, do Batalhão de Choque, estão abertas. Para participarem, os animais devem ser de raças médias ou grandes, não podendo ser das raças Labrador, Collie ou Molossóides (Fila, Mastife, Mastim, Dogue Alemão, etc.) e ter idade entre 10 meses e 2 anos. Também é necessário estar em dia...