Cidades Base Nacional Comum Curricular do ensino médio é aprovada pelo CNE O próximo passo é a aprovação do texto pelo Ministério da Educação

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino médio foi aprovada nesta terça-feira, 4, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), com 18 votos a favor e duas abstenções. O próximo passo é a aprovação do texto pelo Ministério da Educação. O documento define o mínimo que os estudantes do ensino médio deverão aprender em sala de aula, tanto em escolas públicas qu...