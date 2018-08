Cidades Bar tem prejuízo de R$ 100 mil após tiroteio O estabelecimento, localizado no Setor Sudoeste, em Goiânia, abriu normalmente neste domingo (12)

O Bar do Simprão, que foi alvo de tiros na noite desse sábado (11), teve prejuízo de mais de R$ 100 mil, entre contas que ficaram em aberto (R$ 50 mil), vidros e cadeiras quebradas e outros danos materiais. De acordo com Welington Telles, advogado do proprietário do bar, clientes foram ao estabelecimento neste domingo (12) procurar suas carteiras, celulares e outr...