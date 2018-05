Cidades Bandidos roubam moto de Marcello Novaes durante assalto Ator não ficou ferido durante a ação

O ator Marcello Novaes foi assaltado na noite desta terça-feira (15), na Barra da Tijuca, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com informações da Polícia Militar do Estado, que citou o comando do 31º BPM (Recreio), o ator estava andando de moto quando criminosos o abordaram e levaram o veículo. Ele não ficou ferido. O crime ocorreu na Avenida Éri...