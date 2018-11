Cidades Bandidos invadem Secretaria Cidadã de Goiás, fazem segurança de refém e roubam arma Objetivo do grupo era roubar um caixa eletrônico que fica no interior do estabelecimento

A secretaria Cidadã do Estado de Goiás, localizada na Avenida Anhanguera, no Setor Universitário, em Goiânia, foi invadida na manhã desta sexta-feira (16). Informações preliminares apontam que três homens teriam descido de um carro, entrado no local e feito o segurança de refém. O objetivo seria roubar um caixa eletrônico que fica no interior do estabelecimento. Durante cerca de 40...