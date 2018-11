Cidades Bandidos invadem casa em Aparecida de Goiânia, matam homem e filmam execução Vítima de 21 anos tentou fugir de uma emboscada, mas foi alvejada por 15 disparos. Polícia acredita que vídeo se trata de um recado enviado para o mandante do crime; veja

Klayton Silva Souza, de 21 anos, foi alvo de emboscada em uma casa no setor Jardim Nova Olinda, em Aparecida de Goiânia. O homem foi assassinado com 15 disparos na frente dos familiares no último sábado (24) e os executores gravaram toda a ação. O vídeo circulou pelas redes sociais nesta segunda-feira (26) e mostra a invasão à residência. Os assassinos passam por uma c...