Cidades Bandidos furtam instrumentos de sertanejo dentro de carro durante festa em Aparecida de Goiânia Marcelo pede que quem tiver informações sobre o furto que entre em contato com ele através de seu perfil no Instagram

O cantor e compositor Marcelo Martins, que fazia dupla com João Lucas, foi furtado em uma festa em Aparecida de Goiânia. De acordo com o vídeo que o artista publicou na manhã desta terça-feira (27), em uma rede social, bandidos quebraram o vidro do carro dele e furtaram os violões Taylor 214, Takamine P1 e Yamaha apx 1000. &nb...