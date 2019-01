Vida Urbana Bandidos explodem caixas eletrônicos no Setor Campinas, em Goiânia Testemunhas disseram que os bandidos chegaram em um carro branco e detonaram os equipamentos, informou a polícia

Dois caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil foram explodidos, na madrugada desta quinta-feira (10), na Avenida Castelo Branco quase esquina com Rua Senador Jaime, abaixo da Praça Walter Santos, no setor Campinas, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas disseram que os bandidos chegaram em um carro branco e detonaram os equipamentos. A força ...