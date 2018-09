Cidades Bandidos explodem caixas eletrônicos de agência bancária em Pontalina Ação danificou parte do teto da agência

Criminosos explodiram dois caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil, em Pontalina, no Sul de Goiás, na madrugada deste sábado (8). De acordo com a Polícia Militar (PM), bandidos armados chegaram em dois veículos, invadiram o banco, explodiram os caixas e fugiram em seguida. A explosão danificou parte do teto da agência. A PM isolou o local e o G...