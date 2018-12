Vida Urbana Bandidos explodem caixa eletrônico em Morrinhos Explosivo foi instalado em um caixa eletrônico, mas a força da explosão danificou toda a agência, informou a Polícia Militar

Bandidos explodiram uma agência do Banco do Brasil, na madrugada desta sexta-feira (21), em Morrinhos, na região Sul do Estado. A Polícia Militar (PM) informou que os suspeitos detonaram apenas um caixa eletrônico, mas com a força da explosão os outros equipamentos ficaram danificados e o local destruído. A PM foi chamada por moradores da região que ouviram a deto...