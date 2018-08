Cidades Bandidos disparam dez vezes contra caminhoneira na BR-153 durante tentativa de assalto em Goiás Mulher foi vítima de bandidos que estavam em dois carros, mas conseguiu fugir. Dois disparos chegaram a acertar o veículo

Uma motorista de caminhão foi vítima de tentativa de assalto na madrugada deste sábado (11), na BR-153, próximo à Pirenópolis. O veículo saiu de Santa Catarina e seguia com destino a Palmas, no Tocantins. Segundo a motorista, dois carros pequenos começaram a seguir o veículo no km 402 da rodovia. Em seguida, os suspeitos cercaram o caminhão e dispararam dez tiros,...