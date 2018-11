Cidades Banco de sangue promove ação para incentivar doação de sangue em Goiânia A campanha é em comemoração ao Dia do Doador, comemorado no próximo domingo (25)

Um banco de sangue promove nesta sexta-feira (23) uma ação para aumentar o número de doações de sangue da unidade sediada no Setor Aeroporto, em Goiânia. Todos que doarem ganharão camisetas, agendas e lanche especial. A campanha é em comemoração ao Dia do Doador, comemorado no próximo domingo (25). Todo processo para a coleta de sangue dura em média 45 minutos. O banc...