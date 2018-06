Cidades Bambuzal pega fogo no Bosque dos Buritis, em Goiânia; assista ao vídeo Imagens mostram cena impressionante de fogo alto em meio à vegetação

Na noite deste domingo (17), um bambuzal, localizado dentro do Bosque dos Buritis, em Goiânia, pegou fogo e assustou os moradores da área. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram até o local e controlaram a situação no Bosque, que fica no Setor Central. O fogo não era uma ameaça, ainda segundo a Corporação, à outras áreas, mas imagens gravadas mostram cena i...