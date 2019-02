Vida Urbana Balsa é interditada e moradores do distrito de Lavrinhas estão "isolados" em Goiás Capitania Fluvial de Brasília, da Marinha, que é responsável pela fiscalização do meio de transporte suspendeu o uso da embarcação por falta de manutenção

Atualizada às 13h10. A população do distrito de Lavrinhas de São Sebastião, localizado no município de São Luiz do Norte, a 236 km de Goiânia, entre as cidades de Ceres e de Uruaçu, está sofrendo com o isolamento e com a dificuldade de acesso à cidade-sede. Desde quarta-feira (30/1), a balsa Júlia que faz a ligação entre São Luiz do Norte e o distrito foi interdita...