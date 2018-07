Cidades Baleado no carro de advogado morto em Goiânia já foi condenado por tráfico internacional de LSD Em 2010, mesmo preso por tráfico de drogas no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, ele comandou uma operação de tráfico internacional de LSD

Murillo Morais Lobo, 32 anos, baleado na tarde desta terça-feira (17) dentro do veículo no qual foi morto o advogado Sérgio Beze Prates, 44 anos, no Setor São Judas Tadeu, em Goiânia, é um velho conhecido da polícia goiana. Em 2010, mesmo preso por tráfico de drogas no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, ele comandou uma operação de tráfico internacional de L...