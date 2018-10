Cidades Bala atinge gabinete de vereador durante a madrugada Projétil atravessou uma geladeira e atingiu a parede da cozinha do vereador Amauri da Silva (PSC), na capital paulista

O gabinete do vereador de São Paulo Amauri da Silva (PSC) foi atingido por um tiro durante a madrugada desta sexta-feira, 26. De acordo com informações da Presidência da Câmara Municipal, o disparo atravessou uma geladeira e foi parar na parede da cozinha do gabinete. Ninguém ficou ferido. A Presidência da Câmara afirmou, por meio de nota, que o projétil é "provavel...