Cidades Bairros em Goianira estão sem água Segundo a Saneago, o motivo é um problema elétrico no quadro de comando do poço desses setores

Os bairros Cora Coralina e Parque Los Angeles, em Goianira, na Região Metropolitana da Capital, estão sem o fornecimento de água desde quinta-feira (1º). Segundo a Saneago, o motivo é um problema elétrico no quadro de comando do poço desses dois setores. A substituição do equipamento já está sendo feita e a previsão é que o fornecimento de água volte completamente na noi...