Cidades Bairros de Goiânia podem ficar o dia todo sem água nesta quinta-feira (13); veja quais são A Saneago informou que uma manutenção programada pode afetar temporariamente o abastecimento na capital

A Saneago emitiu uma nota e afirmou que deve realizar manutenção no sistema de abastecimento de Goiânia e os setores Jaó, Santa Genoveva e parte do Negrão de Lima, podem ficar sem água no período das 8h às 17h desta quinta-feira (13). A normalização do fornecimento de água, segundo a estatal, está prevista para ocorrer ao longo da noite de amanhã. “A Saneago solici...