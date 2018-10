Cidades Bacharelado em Filosofia tem 54 vagas remanescentes na UFG Inscrição para oportunidade segue até o dia 18 de outubro

Entre os cursos com maior número de vagas remanescentes na UFG estão alguns da área de Exatas e licenciaturas. O bacharelado em Filosofia, ofertado na Regional Goiás, sediada na antiga capital do Estado, encabeça a lista, com 54 vagas a serem preenchidas. A ele, seguem-se as licenciaturas em Matemática, Física, Filosofia, Letras, História, Pedagogia, além de bacharelados...