Cidades Avião de pequeno porte cai sobre residência no Jardim Vista Bela, em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam dentro da aeronave

Atualizada às 18h15 Um avião de pequeno porte caiu sobre uma residência na tarde deste sábado (11), no Setor Jardim Vista Bela, na Região Noroeste da capital. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam a bordo. Uma das vítimas já foi socorrida em estado grave e está sendo estabilizada no local. Os militares trabalham ...