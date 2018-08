Cidades Avião de pequeno porte cai em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, quatro pessoas estavam na aeronave. Um dos ocupantes morreu no local e três estão em estado gravíssimo

Um avião de pequeno porte caiu em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), nas proximidades do distrito de São Gabriel de Goiás, na tarde desta quarta-feira (1º). O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBM-GO) está atendendo a ocorrência. Segundo a corporação, quatro pessoas estavam na aeronave. Um dos ocupantes morreu no local e três estão em estado gravís...